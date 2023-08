WWE | Nuovo match aggiunto alla card di NXT | è il terzo annunciato per stasera

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 agosto 2023) La WWE hailincontro per l’odierno episodio di NXT. Si tratta di un Tag-Teamtra Yulisa Leon e Valentina Feroz, fresche vincitrici nel 4 vs 4 del Kickoff Show di Great American Bash, contro Lola Vice ed Elektra Lopez. Escludendo la Battle Royal di qualche settimana fa, questo sarà il primo“classico” della Vice a NXT (dopo gli incontri avuti a Level Up). TOMORROW NIGHT on #WWENXT @YulisaLeon wwe & @ValentiFerozWWE will take on the team of @lolavicewwe & @elektralopezwwe! 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/q2f2wr4gUl— WWE NXT (@WWENXT) July 31, 2023