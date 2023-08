WWE | L’ultimo aggiornamento su Rey Mysterio è agrodolce | sta bene ma il suo stop

(Di martedì 1 agosto 2023)sulle condizioni di salute di Reyarriva dal Wrestling Observer ed è decisamente. Il sempre discusso Dave Meltzer ha affermato che Mr. 619 “sta, anche seè un termine relativo”.report in possesso del noto giornalista parla addirittura di un “doppio KO” per l’Hall of Famer durante l’incontro con Santos Escobar, che ha portato la decisione di medici ed arbitro di chiudere anzitempo l’incontro. L’infortunio di Reyè da escludersi si sia trattato di un work, a questo punto, a differenza di quanto emerso nelle prime ore dopo lo show. A causa di questo inconveniente, che non ha cambiato i piani WWE visto che Escobar era il vincitore designato dell’incontro, la federazione ha ...

