WWE | Ilja Dragunov potrebbe restare a NXT ancora per parecchio tempo

(Di martedì 1 agosto 2023)sta mettendo in mostra tutte le sue qualità ad NXT, così come aveva fatto in precedenza a NXT UK. I suoi match sono sempre di alto profilo, da ultimo quello di The Great American Bash contro Carmelo Hayes con in palio l’NXT Title. Per lui si era parlato di un possibile approdo nel main roster come nuovo membro dell’Imperium, ma forse le cose non andranno così.colonna portante di NXT? Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio,, le cui qualità sono indiscusse,rimanere a NXT per, un po’ sulla falsariga di quanto accaduto con Tommaso Ciampa. Secondo il noto giornalista,è in grado di tirar fuori il meglio da chiunque si trovi ...

WWE: Carmelo Hayes continua a non sbagliare! Match durissimo contro Ilja Dragunov Zona Wrestling

NXT's return to the 2023 WWE Draft saw several performers join RAW and SmackDown, respectively. Pretty Deadly, Grayson Waller, and Cameron Grimes all joined SmackDown. Zoey Stark, JD McDonagh, Katana ...Aleah James officially leaves WWE. Aleah James took to social media to confirm that she is "free as a bird" and asked fans who they would like to see her wrestle. James was part of NXT UK, but had not ...