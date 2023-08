WWE | Diversi wrestler annunciati per la SummerSlam Battle Royal

(Di martedì 1 agosto 2023) La WWE, durante l’ultimo episodio di Raw, ha annunciatonomi che prenderanno alla. Se Tommaso Ciampa e Shinsuke Nakamura hanno confermato la propria partecipazione con un segmento backstage (che ha portato anche ad un match tra i due, vinto dal giapponese), Otis e Chat Gable sono statiinsieme allo sponsor del match, Slim Jim. I quattro si aggiungono ad LA Knight e Sheamus, precedentemente confermati a SmackDown, mentre non è ancora stato rivelato il numero di partecipanti ed è plausibile pensare chenomi (anche importanti) senza un incontro a, come Riddle e Grayson Waller, possano essere inseriti in questo match nei prossimi giorni.

