WWE | A SummerSlam non ci sarà la resa dei conti tra Trish Stratus e Becky Lynch

(Di martedì 1 agosto 2023) Nella puntata di Raw di stanotte le due lottatrici, in rivalità da quasi 3 mesi, hanno avuto modo di confrontarsi finalmente sul ring. Tuttavia, il loro match, è stato interrotto quasi subito dall’intervento di Zoey Stark, accorsa sul ring in aiuto della canadese, concedendo la vittoria per squalifica a “The Man”. Questo trionfo lascia l’amaro in bocca alla rossa irlandese più per ciò che ne è scaturito dopo, che per la vittoria in sé. Infatti, poco dopo nel backstage, il GM Adam Pearce ha sancito un ulteriore match tra le due che si terrà tra due settimane esatte, quando Raw si terrà in terra canadese. Perché saltare? Il fatto chese la vedranno sul ring tra due settimane, implica che le due non avranno un posto loro nella card di. La cosa delude non poco il WWE ...

Il 4 agosto verrà lanciata la collezione di carte dicon Diamond Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts e molti altri. Il Bad News U Pack , l'ultimo DLC per2K23, ...Sarà interessante capire quali saranno i risvolti in vista di. Dove rivedere Money in the Bank L'evento è disponibile in differita sulNetwork . L'intero weekend londinese, tra ...Il 4 agosto verrà lanciata la collezione di carte dicon Diamond Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts e molti altri. Il Bad News U Pack , l'ultimo DLC per2K23, ...

WWE: Risultati WWE Raw 31-07-2023 (ultimo stop prima di SummerSlam) Spazio Wrestling

Shinsuke Nakamura, Tommaso Ciampa, Chad Gable, and Otis will join the likes of LA Knight and Sheamus in the first-ever WWE SummerSlam Battle Royal.Logan Paul will struggle to top his first SummerSlam appearance. The YouTuber’s latest WWE match will come during ‘The Biggest Party of the Summer’ at the home of NFL side the Detroit Lions ...