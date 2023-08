WTA Washington 2023 | Kasatkina batte Mertens e accede agli ottavi Bene Bencic | Samsonova e Svitolina

(Di martedì 1 agosto 2023) È terminata poco fa la prima giornata del WTA 500 di. Sul cemento statunitense si sono disputate tra ieri e la notte italiana le prime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Buona la prima per Daria: la russa (n.5 del seeding) gioca una bella partita contro la belga Elisee, nonostante qualche difficoltà nel chiudere l’incontro (da segnalare i quattro match point, di cui tre consecutivi, sprecati nel nono game sul suo turno di battuta) si impone per 6-3 7-5. Orala nativa di Togliatti affronterà l’ucraina Elina, uscita vittoriosa dalla sfida odierna contro la bielorussa Victoria Azarenka con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Avanzano poi anche Belinda ...

Belinda Bencic (15) ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale del torneo digrazie al ritiro di Anastasia Potapova (26). La tennista russa stata costretta ad alzare bandiera bianca durante il primo ...Il tabellone del torneo500 di2023 senza italiane né al main draw né nelle qualificazioni è comunque ricco di giocatrici di alto livello che si presentano per questo appuntamento sul cemento statunitense. ......Azarenka sceglieDC per il suo ritorno in campo. Dopo la sconfitta subita a Wimbledon per mano di Elina Svitolina , la tennista bielorussa torna in campo e al primo turno del torneo...

WTA Washington 2023: Kasatkina batte Mertens, avazano Bencic, Liudmila e Svitolina OA Sport

È terminata poco fa la prima giornata del WTA 500 di Washington. Sul cemento statunitense si sono disputate tra ieri e la notte italiana le prime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo ...È terminata poco fa la prima giornata del WTA 500 di Washington. Sul cemento statunitense si sono disputate tra ieri e la notte italiana le prime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo ...