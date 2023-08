WTA Praga 2023 | Stefanini subito sconfitta Escono le cinesi Zhang e Zhu | bene Martincova e Noskova

(Di martedì 1 agosto 2023) Prosegue il torneo WTA di, ma è terminata l’avventura della seconda azzurra presente in tabellone. Dopo Sara Errani anche Lucreziaè stataall’esordio dall’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco. Una giornata che ha visto le vittorie delle padrone di casa Terezae Linda. La prima ha superato in rimonta la connazionale Gabriela Knutson (n°240 del mondo) per 2-6 6-4 6-4; mentre la seconda ha battuto agevolmente l’americana Elvina Kalieva con un perentorio 6-1 6-2. Cadono due teste di serie importanti, la numero due e la tre, entrambi: Shuaiè stataa sorpresa nel derby cinese da Yue Yuan con un doppio 6-2; mentre Lin Zhu si è arresa alla belga ...

CENTRE COURT Dalle ore 11:00 - Niemeier vs Baindl A seguire - Strycova vs Raina A seguire - Hibino vs Hruncakova A seguire - Yuan vs Martincova COURT 1 Dalle ore 11:00 - Cristian vs Arango... anche Lucrezia Stefanini fa il suo esordio al Livesport Prague Open , WTA250 diin cui è l' ... n°6 del seeding, e la wild card locale Lucie Havlickova , n°228. Primo set: avvio complicato ...La toscana si è arresa in due set di fronte alla estone Kanepi. ROMA - Lucrezia Stefanini è uscita di scena al primo turno dal "Livesport Prague Open", torneo250 con montepremi complessivo pari a 259.303 euro in corso sui campi in cemento dello Sparta Tennis Club della capitale della Repubblica Ceca. La 25enne toscana, numero 102 del mondo, si è arresa ...

Wta Praga, Stefanini ko: Kanepi accede al secondo turno Corriere dello Sport

L'azzurra, n.105 del ranking, crolla all'esordio del torneo ceco contro l'estone: 6-2, 6-3 il punteggio dopo un'ora e 12' di gioco ...L'uscita di scena di Lucrezia Stefanini al primo turno del torneo WTA 250 di Praga, in Repubblica Ceca, fa sì che già al martedì non ci siano più rappresentanze italiane in alcun tabellone di singolar ...