Wanda Nara si apre sulla sua malattia | “Siamo sotto shock”

'Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente'.rompe il silenzio ...ha raccontato al giornalista argentino Angel de Brito la scoperta della propria malattia: 'L'ho saputo in televisione. Ero in ospedale ma non sapevo niente - ha raccontato - Le infermiere ..."Sono sotto choc, sto cercando di assimilare la cosa. Nessuno mi ha detto niente ed è stato difficile, ho scoperto della mia malattia in televisione". E' il racconto fatto daal giornalista argentino e amico Angel de Brito che ha rivelato alcuni dettagli della chiacchierata avuta via sms con l'imprenditrice e compagna di Mauro Icardi. Il riserbo sulla salute ...

Wanda Nara e la malattia: «Sono sotto choc, la mia famiglia è distrutta e Mauro Icardi voleva lasciare il... Corriere della Sera

Wanda Nara ha confermato di avere la leucemia: per il momento non rilascerà altre dichiarazioni in merito alla malattia.Wanda Nara ha raccontato a un giornalista argentino la malattia che ha colpito suo marito, Mauro Icardi. La famiglia non ha confermato la diagnosi, ma ha accompagnato Icardi al Galatasaray, dove è sta ...