Wanda Nara si apre sulla sua malattia | “Siamo sotto shock”

(Di martedì 1 agosto 2023) “È stata una conversazione lunghissima in cui mi ha raccontato tutto”, così il giornalista e conduttore argentino Angel de Brito confessa di essere a conoscenza dei dettaglidi. Come riportato da La Nación, storico quotidiano argentino, il conduttore ha riferito quanto sa nel suo programma tv LAM dopo aver incontrato la showgirl in Turchia, dove si trovava insieme ai figli e al marito Mauro Icardi, recentemente passato alla squadra del Galatasaray. “Mi ha detto esattamente di qualesi tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. Mi ha detto che è ancorae sta cercando di prendere coscienza dellache ha”, spiega. ...

' Sto per morire e loro non me lo dicono '. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivato il momento perdi aprirsi sulla malattia . Angel De Brito ha parlato a LAM, programma della tv argentina, riportando ciò chegli ha detto a proposito di quel che sta passando: 'conferma la ..."Sto bene, sono ancora sotto shock, ma sto cercando di assimilarlo. E quando potrò capire, forse potrò parlarne pubblicamente'. Lo ha detto, moglie e agente di Mauro Icardi, parlando della sua malattia al giornalista argentino Ángel de Brito. "All'inizio, le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto ...... i provinati sono tantissimi TvBlog.it ha poi rivelato che in questi mesi i vip ad essere stati provinati sono stati innumerevoli, tra cui Fabio Cannavaro,, Antonio Caprarica , Bruno ...Wanda Nara è bellissima, ma anche la sua casa ad Istambul non è da meno: un sogno ad occhi aperti proprio come lei.Le rivelazioni all’amico giornalista Angel de Brito: «Mi ha detto che è ancora sotto choc e sta cercando di prendere coscienza di ciò che ha. Si curerà a Buenos Aires» ...