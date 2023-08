apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,04% a 35.567,48 punti, il Nasdaq cede lo 0,56% a 14.267,19 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,22% a 4.576,84 punti. .Negli angoli più remoti del globo o nelle metropoli più caotiche, un piccolo dispositivo tascabile ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo. Le applicazioni mobili hanno ormai ...Novità sul caso Eurovita , in particolare sulla newco che dovrà rilevare i portafogli della compagnia assicurativa (in mano a 400 mila clienti, per un valore di 20 miliardi di euro ). Indice Gli ...

Wall Street apre in calo, Dj -0,04%, Nasdaq -0,56% Agenzia ANSA

Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,04% a 35.567,48 punti, il Nasdaq cede lo 0,56% a 14.267,19 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,22% a 4.576,84 punti. (ANSA). (ANSA) ...Cosa farà la Fed a settembre Le previsioni si stanno già diffondendo: ecco cosa prevedono a Wall Street sui tassi di interesse: aumento o pausa in arrivo