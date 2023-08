Wagner | Lukashenko vuole formare nuovo esercito con mercenari

(Di martedì 1 agosto 2023) Il presidente bielorusso Alexanderintende accelerare la costituzione di una contratto utilizzando i combattenti del gruppostanziati in Bielorussia come spina dorsale di ...

Il presidente bielorusso Alexanderintende accelerare la costituzione di un esercito a contratto utilizzando i combattenti del gruppostanziati in Bielorussia come spina dorsale di queste forze. "E' una mia iniziativa.... Libia, Repubblica Centrafricana, Mali' Il capo della, Yevgeny Prigozhin , è arrivato in Bielorussia . Così almeno ha dichiarato il presidente del Paese, Alexandr, fedelissimo di ......38 Usa, danessuna minaccia a Polonia e alleati Nato 17:26 Usa, "nessuna indicazione la Russia sia dietro a golpe in Niger" 15:19smentisce Varsavia: "non è al confine ...

Wagner in Bielorussia, Lukashenko vuole formare nuovo esercito con mercenari Adnkronos

(Adnkronos) - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko intende accelerare la costituzione di un esercito a contratto utilizzando i combattenti del gruppo Wagner stanziati in Bielorussia come spin ...Alexander Lukashenko smentisce che un centinaio di miliziani Wagner di stanza in Bielorussia si stiano muovendo nelle vicinanze del corridoio di Suwalk ...