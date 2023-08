Volo Lufthansa non atterra a Catania | il pilota traccia una rotta a forma di pene

Deve atterrare a Catania, ma lo dirottano su Malta. Il disegno della nuova rotta diventa virale Open

Sole e caldo ancora protagonisti in Sicilia anche per la giornata di martedì 1 agosto. Valori massimi tipicamente estivi ma senza eccessi ed in lieve diminuzione con massime tra i 29 ed i 36 gradi. Un ...Contrariamente a quanto sostenuto da molti, la traiettoria a “forma di pene” disegnata lo scorso 28 luglio dall’aereo impegnato nel volo Lufthansa LH306 Francoforte-Catania, non è stata un gesto di pr ...