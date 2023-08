Volley | Giovanni Malagò | “Italia invidiata | siamo forti con uomini e donne Olimpiadi 2024? Ottimismo col ranking”

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Presso il Salone d’Onore del Coni si è svolta la cerimonia di presentazione degli Europei 2023 difemminile, che si svolgeranno per larga parte in: la kermesse femminile si disputerà dal 15 agosto al 3 settembre, quella maschile dal 28 agosto al 16 settembre. Il Presidentesi è soffermato sulla manifestazione che andrà in scena nelle prossime settimane: “I prossimi Europei dimaschili e femminili organizzati anche in? La pallavolona da decenni è molto competitiva. Il Coni lavora in modo straordinario con la Federazione, è abbastanza incredibile checosìsia nel maschile sia nel femminile,anche molto invidiati da altre nazioni, non tutte sono ...