Vlahovic per Lukaku | quando si può chiudere tra Chelsea e Juve | le cifre

... 40 milioni la valutazione condivisa di Lukaku; 9 milioni a stagione nel triennale che la Juve ha prontoil belga; e altrettanti del Chelsea nei quattro anni di contratto. Cosa manca,...La Juventus infatti spinge col Chelsealo scambio trae Lukaku, a caccia della quadra sul conguaglio a proprio favore. L'Inter invece è piombata prepotentemente su Scamacca e può ...Anche 'Il Corriere dello Sport' si concentra su i temi di questi giorni: 'Lukaku. Scamacca all'Inter'. Due affari sull'asse con Londra: 'Il Chelsea dice sì a Dusan: svolta Juve, il belga ...

Juve, richiesta monstre al Chelsea per Vlahovic | Mercato Calciomercato.com

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri vuole Romelu Lukaku per l'attacco: le richieste dei bianconeri al Chelsea per la riuscita dell'affare ...Vlahovic, arriva l'ok del Chelsea: il serbo può essere inserito come contropartita per Lukaku. Marotta intanto vira su Scamacca. Nuova offerta dell’Al-Hilal per Osimhen ...