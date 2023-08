Vlahovic per Lukaku più 30-40 milioni | perché l’operazione della Juve è un brutto segno | seppur obbligato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) “È tutta una questione di soldi: il resto è conversazione“. La frase è di Gordon Gekko, squalofinanza interpretato da Michael Douglas nel film Wall Street del 1987, ed è forse l’unico giustificativo sensato per una (per ora eventuale) operazione di mercato come lo scambiotrantus e Chelsea. E alla fin fine ci si potrebbe fermare pure qui: è (solo) una questione di soldi per un club che di soldi ha assoluto bisogno, venendo da momenti difficili dopo mercati sbagliati e spese folli, in un calcio come quello italiano che dal punto di vista economico, salvo poche eccezioni, è in grossa difficoltà. E quindi ci sta dar via un attaccante di 23 anni per uno di 30, più 40che potrebbero pure diventare 30 per far sbloccare l’affare. Ci sta se è una questione di soldi. ...