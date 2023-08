“Vivi Velletri 2023” | alla scoperta dell’ex convento del Carmine | oggi dimora storica del Lazio

(Di martedì 1 agosto 2023) Alle porte di Roma, nell’area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, si tiene dal 26 luglio al 16 settembre la rassegna. Il festival, realizzato con il contributo della Regione– Dimore Storiche, porta sul palco grandi nomi come Michele Placido, Giuliana de Sio, Marco Baliani, Tiziana Foschi, Gianfranco Phino e molti altri., così storia dell’arte, teatro e musica si fondono insieme Storia dell’arte, teatro, musica e spettacolo dal vivo si incontrano così presso il seicentescodeldiCasa delle Culture e della Musica edel ...

... oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora storica del Lazio , con: alle porte di Roma, in quell'area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, una rassegna ...... oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora storica del Lazio , con: alle porte di Roma , in quell'area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, una ...... oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora storica del Lazio , con: alle porte di Roma, in quell'area dei Castelli Romani ricca di storia e patrimonio architettonico, una rassegna ...

Vivi Velletri 2023: Michele Placido, Giuliana de Sio e tanti altri, nel chiostro dell'ex convento RomaToday

Dopo Mistero Buffo e l’omaggio a Totò, Vivi Velletri, nel seicentesco Convento del Carmine di Velletri, oggi Casa delle Culture e della Musica e dimora ...“Panariello Vs Masini. Lo strano incontro” è lo spettacolo che vede per la prima volta insieme in tour Giorgio Panariello e Marco Masini: due artisti diversi e complementari. Lo spettacolo è uno “ str ...