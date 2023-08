Viticoltura in ginocchio | gli Agronomi irpini chiedono lo stato di calamità

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPeronospora della vite, la problematica fitosanitaria emersa nel corso del Consiglio dell’Ordine dei Dottorie dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Di seguito la nota del presidente Francesco Castelluccio. “Il 2023 finora ècaratterizzato, purtroppo, dalle anomale condizioni climatiche che stanno determinando una drastica riduzione delle produzioni viticole in tutto il territorio nazionale tra cui anche l’a. L’intera penisola ha vissuto un inverno mite e poco piovoso, con solo 280 mm di pioggia da gennaio ad aprile, poi invece si sono susseguite piogge ininterrotte che hanno interessato i mesi di maggio e giugno per un totale di 40 giorni di piogge e ben 300 mm di acqua caduti al suolo sul nostro territorio. La pioggia quotidiana non ha permesso l’ingresso in campo agli ...

