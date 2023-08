Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Olivia Cruz

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel corso del 2014 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 2 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna ormai ridotta a dipendere totalmente dalla sua famiglia e impossibilitata a compiere anche i gesti più semplici senza aiuto.al, la protagonista, ha 46 anni, vive a Chicago nello stato dell’Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa ben 263 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben 147 kg per arrivare a 116 chilogrammi....