Vietnam-Olanda oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Mondiali femminili 2023

(Di martedì 1 agosto 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per a terza giornata del gruppo E deidi calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La squadra europea va a caccia di un successo che regalerebbe certamente il passaggio del turno, ogni altro risultato li meterebbe in attesa dell’altra gara tra Portogallo e Stati Uniti. La Nazionale asiatica, invece, è già matematicamente fuori, con 0 punti in 2 gare, e vuole cercare di salvare la faccia nell’ultima sfida. La partita andrà in scena alle ore 9:00 di martedì 1 agosto e al momento non è prevista una copertura televisiva, mentre losarà affidato al sito ufficiale Fifa. CALENDARIO, ORARI ...

A disposizione: Reti: Probabili formazioni di(5 - 4 - 1): Tran Thi K.; Tran Thi T., Luong Thi, My Le., Tran Thi. T, Hoang Thi; Nguyen Thi B., Duong Thi Van, Thai Thi Tao, ...Stesso orario per, gara che sembrerebbe non dire molto alle Diamond Girls che con le due sconfitte sono già state eliminate. Dall'altra parte un sano ottimismo alla luce del successo ...Il Portogallo ha 3punti avendo perso di misura la partita iniziale contro l'e poi vinto per 2 - 0 contro il. Le statunitense, Campionesse del Mondo uscenti, sono in testa al ...

Vietnam - Olanda: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

Continueranno oggi, martedì 1 agosto, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre quattro partite valide per la terza e ultima giorna ...Questa mattina alle 9 si disputa il match Portogallo-Stati Uniti, match valido per la terza giornata del Gruppo E dei Mondiali Femminili 2023 ...