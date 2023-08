Vietato l' uso di acqua potabile per irrigazione dei terreni e lavaggio di veicoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Il sindaco di Arrone firma l'ordinanza per contenere gli sprechi e che sarà in vigore fino al 30 settembre

Vietato l'uso di acqua potabile per irrigazione dei terreni e lavaggio ... LA NAZIONE

Arrone (Terni), 1 agosto 2023 _ Ordinanza del sindaco Fabio Di Gioia per il risparmio dell’acqua potabile nel periodo estivo. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, vieta di prelevare dalla ...Approvate in consiglio comunale le modifiche al regolamento di polizia urbana: scattano norme più severe per i bivacchi. L'opposizione boccia il documento: "Un cambiamento inutile e controproducente" ...