Vicenza | la croce si stacca dal campanile e distrugge l’auto parcheggiata del parroco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) “Vabbè che nostro Signore dice: “Ognuno prenda la propria“….ma non questa però!”, ha commentato Paolo Facchin,di Longare, nel Vicentino, dopo essersi vistoredallain ferro precipitata daldella sua chiesa. Non si sa ancora se l’incidente sia stato dovuto a un fulmine o alle forti raffiche di vento che hanno colpito il Veneto negli scorsi giorni. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno in strada, così il pesante manufatto si è abbattuto sulla vettura del sacerdote –proprio sotto il– senza provocare altri danni. “Adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un segno divino, se arrivo in bicicletta con qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese ...