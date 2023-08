Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)DEL 1 AGOSTOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA SULLA CASSIA CODE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA SCAFA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito ...