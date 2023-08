Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)DEL 1 AGOSTOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO, PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER ILR ESTO, SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E PONTINA, E IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA; E PROPRIO SUL RACCORDO, A PARTIRE DA STASERA E FINO AL 10 AGOSTO AL VIA LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DAL KM 38 AL KM 60 IN TRATTI SALTUARI TRA LE USCITE CASILINA E-FIUMICINO; SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON CHIUSURA ALTERNATA ...