Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 1 agosto 2023)DEL 1 AGOSTOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 680 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SAN VITTORE IN DIREZIONE; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU 2 CORSIE DI MARCIA; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA SEMPRE VERSO LA CITTA’; RESTIAMO SULLA-TERAMO DOVE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONCENTRATO A SUD DELLA ...

...del Summer Crotone 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla...00 del 3 agosto 2023 alle ore 02:00 del 4 agosto 2023; - la chiusura al transito veicolare di via, ...COME CAMBIA LASULLE STRADE COMUNALI Con la chiusura della Provinciale 26, verrà di fatto ... più precisamente lungo Via Nazionale, Via, Via Po e Piazza Vittorio Veneto. Una volta giunti ...... che integrano le grandi opere diconcordate con la Provincia stessa nell'autunno del ...la fluidificazione della strada arginale sulla direttrice Nord - Sud lungo via Innsbruck da ponte...