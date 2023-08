Via libera al Piano del Mare Musumeci | “Avviamo una politica marittima unitaria e strategica”

(Di martedì 1 agosto 2023) Dare vita a “una”, che consenta di salvaguardare e valorizzare pienamente la risorsa. È l’obiettivo del “nazionale del”, approvato nel pomeriggio di ieri dal Comitato interministeriale per le politiche del, riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro Nello: “Ildelper una” Ildel, introdotto per volontà dell’esecutivo con un decreto dello scorso novembre, “è lo strumento di programmazione di cui si dotano governo e parlamento per avviare una ...

La sua decisione giunge in un momento di acceso dibattito all'interno della maggioranza conservatrice e nei ranghi dell'opposizione laburista sulle politiche green da attuare perdello loro ...Allo spagnolo parte bene, gestisce le gomme in maniera ottimale, ha un buon passo gara e nel ... è in caduta. Ma se, nonostante le difficoltà, Alonso continua a brillare, Stroll è sempre ...Dal 1 settembre alil Supporto alla formazione e al lavoro per gli ex beneficiari occupabili, dal 1 gennaio 2024 ... In questo quadro non c'è da stupirsi che sia in cadutail numero dei nuovi ...

Sismabonus acquisti, via libera anche con collegamento societario tra venditore e acquirente Informazione Fiscale

I club studiano un'operazione allargata con dentro Vlahovic. L'Inter intanto vira su Scamacca London Calling e i club italiani sono pronti a rispondere yes all'opportunità di pescare dalla City i loro ...I sindaci revisori hanno espresso, per il secondo anno di fila, parere favorevole al bilancio dell'Istituto per la sicurezza sociale: nessun aumento dello Stato, riduzione della spesa rispetto al 2021 ...