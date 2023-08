Via agli ottavi di Copa Libertadores | tutto in diretta su Mola TV

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 agosto 2023) Iniziano glidi finale di: tutte le sfide innella notte italiana suTV Al via le gare di andata deglidi finale di, le partite della massima competizione del calcio sudamericano sono in esclusiva suTV. Si parte questa sera con la sfida tra Argentinos Juniors e Fluminense: lasarà preceduta dal prepartita disponibile suTV dalle 23:20. Alle 2:00 (ora italiana), sempre della prossima notte, in campo i nuovi campioni d’Argentina del River Plate contro un Internacional in difficoltà. In contemporanea, si aprono le porte dello stadio Hernando Siles di La Paz per l’incontro tra i boliviani del Bolívar e l’Athletico ...