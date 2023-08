Verona | quattordicenne investito e ucciso da un’auto pirata | caccia all’automobilista

(Di martedì 1 agosto 2023)daUn ragazzo di 14 anni è statonella serata di lunedì 31 luglio a San Vito di Negrar, in provincia di, lungo la strada provinciale 12 dell’Aquilio. Chris Obeng, di origini ghanesi, stava camminando sul ciglio della strada quando è stato falciato da, fuggita dopo aver provocato l’incidente. Il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni a, all’ospedale di Borgo Trento, dove è deceduto nella mattinata di martedì 1 agosto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano mentre le indagini sono effettuate dai militari di Negrar ...

Trasportato in gravissime condizioni aall'ospedale di Borgo Trento, il 14enne è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale.

Chris Obeng, di origini ghanesi, stava camminando sul ciglio della strada quando è stato falciato da un'auto pirata, fuggita dopo aver provocato l'incidente. Il giovane è stato trasportato in