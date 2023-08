(Di martedì 1 agosto 2023) su Tg. La7.it - A Grezzana (VR), due vitelle sono state salvate dai Vigili del fuoco dopo essere scivolate per oltre 40 metri nelVajo Paradiso . Nel video si vede il ...

A Grezzana (VR), due vitelle sono state salvate dai Vigili del fuoco dopo essere scivolate per oltre 40 metri nel canalone Vajo Paradiso . Nel video si vede il recupero degli animali con l'utilizzo di ...

Verona, il surreale salvataggio delle giovani mucche cadute nel canalone TGLA7

