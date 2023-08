Verona | Chris Obeng 14 anni | investito e ucciso da auto pirata nella notte | caccia all’automobilista

(Di martedì 1 agosto 2023) Un ragazzino di 14di origini ghanesi,, è statoieri sera intorno alle 23.30 sulla strada provinciale 12 dell’Aquilio a San Vito di Negrar, in provincia di. Il 14enne è morto questa mattina in ospedale a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto e l’

Verona, Chris Obeng muore a 14 anni investito da un'auto pirata

