Verona | 14enne investito e ucciso da auto pirata Sognava di fare il calciatore Poteva essere salvato

...i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di, '... In sostanza, prima di essere notato da un passante, ilè rimasto a terra per un periodo di ......i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di. Le ... In sostanza, prima di essere notato da un passante, ilè rimasto a terra per un periodo di ......i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di, ... In sostanza, prima di essere notato da un passante, ilè rimasto a terra per un periodo di ...

San Vito di Negrar (Verona), 14enne ucciso da auto pirata | Medici: "Poteva essere salvato se soccorso subito" TGCOM

L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. Sognava di fare il calciatore in qualc ...Dalle prime informazioni, il giovane stava camminando sulla strada quando è stato colpito dalla vettura, poi allontanarsi senza che nessuno gli prestasse soccorso ...