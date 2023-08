Verona | 13enne ucciso da un pirata della strada I medici | «Sarebbe ancora vivo se fosse stato soccorso»

Trasportato in gravissime condizioni aall'ospedale di Borgo Trento, il(avrebbe compiuto 14 anni a settembre) è morto martedì mattina a causa delle lesioni riportate nell'impatto. ......della Terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera universitaria diin cui era ricoverato il ragazzino, questi " poteva essere salvato se fosse stato soccorso " in tempo. Le ferite del, ...Trasportato in gravissime condizioni aall'ospedale di Borgo Trento, il(avrebbe compiuto 14 anni a settembre) è morto poche ore dopo. Secondo i medici della terapia intensiva e d'...

Verona, 13enne investito e ucciso da un’auto pirata: trovato il conducente. I medici: “Poteva essere salvato … la Repubblica

Il ragazzino, promessa del calcio, stava tornando a casa a piedi. Quest’anno, dal primo gennaio al 30 luglio, sulle strade italiane sono morti ben 227 pedoni ...NEGRAR (VERONA) - Tragedia nella serata di lunedì 31 luglio in provincia di Verona, a Negrar: un ragazzino di 13 anni, Chris Abom, è stato travolto e ucciso da un'auto ...