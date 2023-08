Venezia | ritrovato il baby macaco sparito dal parco Cappeller

(Di martedì 1 agosto 2023)illa notte del 30 luglio dalFaunistico, a Cartigliano in provincia di Vicenza. A ritrovarlo, ieri lunedì 31 luglio, è stato un residente di, più precisamente a Favaro Veneto. L’uomo, nelle vie del centro, ha notato un sacco: al suo interno era presente l’animale rinchiuso in una L'articolo proviene da Il Difforme.

... a Porta. " Questa zona è diventata insostenibile, ho fatto denuncia ", ha spiega in un'... da uomo di mondo qual è, si sarebbefaccia a faccia con un rapinatore. " Erano circa le 11. -...Appena ha messo piede in FriuliGiulia Gerardo Iamunno s'èseduto al suo fianco in conferenza stampa il Governatore Massimiliano Fedriga . mentre qui ha visto solo burocrati che ...Nel pomeriggio di ieri, a Favaro Veneto, un residente ha rinvenuto nelle vie del centro un sacco contenente un macaco di pochi mesi di vita chiuso in una gabbia. Preoccupato per il benessere dell'...

Venezia, ritrovato il baby macaco rubato al Parco Faunistico Cappeler Sky Tg24

Non è la prima volte che accade, ma si deve tornare indietro al 1990 in Friuli Venezia Giulia per ritrovare una sorta di invasione nel mare Adriatico (leggi Lignano e Grado) come quella a ...A Favaro Veneto, un cittadino del posto ha rinvenuto per le vie del centro un sacco con all’interno una gabbia con la scimmia di pochi mesi di vita. L’uomo ha consegnato l’animale ai Carabinieri della ...