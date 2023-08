Vangelo di oggi 1 Agosto 2023 | Mt 13 | 36-43 | Video commento

(Di martedì 1 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 1, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “I giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!”. “Il Signore ci invita ad assumere il suo L'articolodi: Mt 13,36-43proviene da La Luce di Maria.

Il passaggio è tratto daldi Matteo e narra il percorso dei Magi che, da Gerusalemme, ... '(31 luglio, ndr) - ha ricordato ancora monsignor Tisi - la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola , ...Ma possonodefinirsi come un filone culturale e politico che incide nel tessuto del Paese, ... accettarlo e cercare di annunciare in esso e ad esso il, senza fare alchimie per ...La domanda quindi che ilci ponenon riguarda il modo di separare l'uno dall'altro, perché Gesù dice chiaramente che non è nostra responsabilità e non è in nostro potere poiché ciò ...

VANGELO DEL GIORNO LUNEDI 31 LUGLIO 2023 Il granello ... La Luce di Cristo

Sarà ricca di appuntamenti la 38esima edizione della manifestazione che unisce ragazzi da tutto il mondo e quest’anno si svolge dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo. Presente anche Papa Frances ...Per questo il discorso sui poveri non può esaurirsi in un generico invito a eliminare le forme di povertà sofferte dall’umanità, ma esige anche che la chiesa in prima persona sia povera: solo una ...