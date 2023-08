Valorizzare i beni confiscati alle mafie è un segnale di legalità E il governo che fa? Taglia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Mentre a parole la presidente della Commissione antimafia non perde occasione per ribadire che nessuno farà un passo indietro nella lotta, che si devono moltiplicare gli sforzi per stare accanto a chi si impegna, a chi denuncia, a chi ci mette la faccia… arriva la notizia che iltaglia dai fondi del Pnrr i trecento milioni di euro già stanziati per la valorizzazione dei. La notizia agghiacciante circola proprio il 27 luglio mentre l’Italia commemora le bombe mafiose di trent’anni fa che sfigurarono Roma e Milano, facendo vittime innocenti e seminando il terrore (naturalmente la presidente era in prima fila alla fiaccolata romana). La notizia è ancor più grave perché mai prima d’ora era stata stanziata una cifra così alta e ...