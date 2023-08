Valencia CF | Yunus | cessione da 20 milioni non reinvestibili in cessioni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-07-31 20:32:24 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:E Milano si scambiano la documentazione per finire di firmare il trasferimento diMusah per il club italiano. L’intesa tra i due club è completa, anche se mancavano alcune piccole questioni oltre alla visita medica del giocatore. Il trasferimento sarà stabilito intorno 20di euroche era il prezzo di valutazione stabilito Pietro Lim prima del mercato estivo. Il club rossonero, dopo un primo tentativo di 14e qualche cifra variabile, ha finito per accettare il valore minimo per il quale il club del Mestalla era disposto a far uscire il calciatore. Ma quelli 20Ilnon potrà reinvestirli in nuovi acquisti. L’unica cosa su cui puoi ...