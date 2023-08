Valditara è stufo dei diplomifici | giro di vite sulle scuole | troppi casi sospetti

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) C'è da giurare che i prossimi mesi non saranno affatto sereni per quegli istituti scolastici paritari che di fatto agevolano così tanto gli studenti nel conseguimento del diploma, al punto di renderlo poco meno di una formalità. È stato proprio il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, a dichiarare «guerra» via Twitter a certe: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) parte l'operazione legalità per tutelare il buon costume di tutta la scuola italiana e coloro che ci lavorano». Questo il post che fa da premessa all'indagine ispettiva contro i cosiddetti, voluta proprio da. Pochi giorni fa, per la precisione lo scorso 29 luglio, era stata un'inchiesta di tuttoscuola.com a lanciare l'allarme sul caso, spiegando che «almeno 10mila neodiplomati della maturità 2023 hanno acquisito un ...