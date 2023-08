Vai a lavorare | Zaia attaccato da un passante? La risposta è clamorosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) "Vai a": unlo ha urlato a Lucadurante il suo intervento alla Festa della Lega di Cervia. E il presidente del Veneto si è affrettato a rispondere: "Se vieni qua ti spiego cosa faccio". Il governatore stava parlando di politica, quando a un certo punto in lontananza un signore lo ha interrotto e gli ha urlato di andare a. A quel punto alloraprima ha risposto: "Vieni insieme a me che ti insegno", ricevendo l'applauso del pubblico presente; poi ha aggiunto: "Se vuoi vieni anche qua sul palco e ci spieghi che lavoro fai... Di solito spariscono quando gli chiedi che lavoro fanno". Il governatore veneto, allora, si è rivolto direttamente alchiedendogli: "Che lavoro fai?". Ma, non ricevendo, ha detto: "Se vieni qua ti ...