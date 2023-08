(Di martedì 1 agosto 2023) "Li abbiamo visti in passato. Voglio solo dire molto chiaramente che noi non, né facilitano, gli, ndr) all'interno della": lo ha detto in un'intervista alla Cnn ...

"Li abbiamo visti in passato.... il consumo regolare di olio d'oliva (è neanche specificato che sia extravergine) è associato a un rischio inferiore del 28% di demenza fatale. Lo dice una mega ricercasu 90.000 americani in ...E gli altri 13 concorrenti Quasipervenuti poiché, sempre secondo l'ultimo sondaggio, hanno ... Elezioni, Trump sempre più forte rispetto ai concorrenti repubblicani E il vantaggio sembra ...

Usa, 'non incoraggiamo gli attacchi ucraini in Russia' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Faro dell’Antitrust italiana sulle licenze e, più in generale sui servizi dei taxi in tre città italiane. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato, infatti, un’attività di ..."Li abbiamo visti in passato. Voglio solo dire molto chiaramente che noi non incoraggiamo, né facilitano, gli attacchi (ucraini, ndr) all'interno della Russia": lo ha detto in un'intervista alla Cnn i ...