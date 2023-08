Uomini e Donne | Pinuccia Della Giovanna contro Tina Cipollari | “Sarei contenta se Pier Silvio Berlusconi la mandasse via”

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 agosto 2023)non è di certo un personaggio che ama mandarle a dire. L’ex dama del trono over di, reduce dal debutto musicale con il brano La canzone di, nel corso di un’intervista a Tag 24, ha rilasciato parole al vetriolo. Secondo l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, in virtù delle nuove direttive editoriali lanciate da, la storica opinionista del programma dovrebbe essere mandata via:sevia, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e ...