Uomini e Donne | Andrea Zelletta sbotta infuriato | Credete sia facile per me stare lontano da mia figlia?

L'espressione 'La tentazione di Venezia' significa, con riferimento in particolare ad un personaggio pubblico (in politica, o comunque 'in carriera'), il passare dalla luce o dalla ...L'ex tronista di, Andrea Zelletta , è diventato padre per la prima volta della piccola Ginevra, nata dalla relazione con la sua scelta e compagna, Natalia Paragoni . L'ex volto del dating show di ...... ha espresso la sua gratitudine al Comune di Pomarico, in provincia di Matera, che il 30 luglio gli ha consegnato il Premio Lucania Oro per il Sociale, insieme ad altriche con il loro ...

Uomini e donne, Andrea Zelletta cuor di papà sbotta sui social: "Imbecilli" Today.it

Giorno di grandi annunci per i nostri vip. Dopo l'annuncio della gravidanza di Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso è il turno di Miriam Leone. L'attrice, protagonista ...La famiglia di Uomini e donne continua ad allargarsi. In queste ore, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.