Universiadi 2023 | il calendario di domani 2 agosto | orari | finali | tv

(Di martedì 1 agosto 2023) Martedì 2andrà in scena una nuova giornata di gare alle. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia proverà a essere grande protagonista e a conquistare nuove medaglie in questa competizione riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il, gli, il palinsesto tv e streaming dellenella giornata di(martedì 2).(2) Mercoledì 203.00 WUSHU Sanda 70 kg U, 80 kg U quarti di finale, 52 kg D, 60 kg U, 70 kg U, 80 kg U Semi03.00 NUOTO ...

Nazionale sconfitta al tie break dai tedeschi nella seconda uscita ai giochi internazionali universitari in Cina. Il 2 agosto in campo contro il Brasile La Nazionale maschile non bissa il successo ...Esordio vincente per la Nazionale femminile ai giochi internazionali universitari che si stanno svolgendo in Cina CHENGDU - Comincia con una vittoria il cammino della Nazionale femminile ai giochi ...Comincia con una vittoria il cammino della Nazionale femminile ai giochi internazionali universitari che si svolgono in Cina. Al Campus Gymnasium di Chengdu le azzurre superano senza troppe difficolta ...

Pallavolo Universiadi 2023 – Esordio in scioltezza per Recine e compagni (3-0 a Cina Taipei) ivolleymagazine

Nazionale sconfitta al tie break dai tedeschi nella seconda uscita ai giochi internazionali universitari in Cina. Il 2 agosto in campo contro il Brasile ...Lo scontro diretto con la Georgia per il primato nel Girone B della pallanuoto maschile sorride all'Italia nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al ...