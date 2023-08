Unicredit cambia governance e adotta il sistema monistico | che cosa cambia

(Di martedì 1 agosto 2023)la. In un Cda straordinario convocato a pochi giorni da quello che ha approvato i conti del secondo trimestre, la banca di Piazza Gae Aulenti ha deciso di passare al, che non prevede il collegio sindacale e assegna le funzioni di controllo a un comitato endoconsiliare costituito da soli indipendenti Segui su affaritaliani.it

, Orcel guarda all'estero ela governancela governance. In un Cda straordinario convocato a pochi giorni da quello che ha approvato i conti del secondo trimestre, la banca di Piazza Gae Aulenti ha deciso di passare al ...Tra i maggiori istituti finanziari giù anche, nel giorno in cui la banca ha deciso di ...rotta il prezzo del gas, con il future settembre scambiato ad Amsterdam in calo nel finale del ...: perché scegliere il sistema monistico Perché il cambiamento Il sistema tradizionale disi è dimostrato nel tempo efficiente, tuttavia ilCda ha 'valutato il passaggio a un ...

UniCredit: cambia modello governance, adotta sistema monistico ... Il Sole 24 ORE

Navigazione articoli Roma, 1 ago. – Nuovo sistema di governance a UniCredit. Secondo quanto riporta un comunicato, nella riunione di ieri il Consiglio di amministrazione ha… Leggi ...Unicredit cambia la governance. In un Cda straordinario convocato a pochi giorni da quello che ha approvato i conti del secondo trimestre, la banca ...