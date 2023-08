‘Un’estate da re’ | chiusura col botto con Il Volo e Placido Domingo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl gruppo italiano di fama mondiale Ile la giovane soprano Daria Rybakc si esibiranno come ospiti ne La notte delle stelle, il concerto di Plácidoche giovedì 3 agosto, alle ore 21, chiuderà l’VIII edizione di Un’Estate da RE alla Reggia di Caserta. L’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota accompagnerà i cantanti attraverso le melodie di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e altri grandi classici della musica sinfonica, oltre ad alcune perle indimenticabili della canzone italiana. Dopo i sold out di Roberto Bolle and Friends e del doppio concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari, Un’Estate da RE — rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in ...