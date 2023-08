Una testimonianza inguaia Biden (che ora rischia l'impeachment)

(Di martedì 1 agosto 2023) L’eventualità di uncontro Joenon è mai stata così concreta. Il presidente americano è infatti seriamente nei guai dopo larilasciata ieri alla commissione Sorveglianza della Camera da Devon Archer: ex amico ed ex socio di suo figlio Hunter. “Ladi Devon Archer oggi conferma che Joeha mentito al popolo americano quando ha affermato di non essere a conoscenza degli affari di suo figlio e di non essere coinvolto: Joeera il ‘brand’ che suo figlio ha venduto in tutto il mondo per arricchire la famiglia”, ha dichiarato il presidente della commissione Sorveglianza, il deputato repubblicano James Comer, in una nota. “Quando Joeera vicepresidente degli Stati Uniti, si è unito alle cene ...

Proprio nel maggio di quest'anno una delegazione bovesana ha portato le reliquie dei due beati in ... I 'mostri' sono tali non per qualche eccezionalità, bensì per il rifiuto di emanciparsi da ... E per questo libro, che ne è tangibile testimonianza, va ringraziato l'autore e il suo competente e ... Portogallo, ecco cos'ha trovato di strano un TikToker su una spiaggia del Nord: la scoperta è scioccante Il Portogallo è una destinazione balneare molto amata per le sue spiagge spettacolari, la sabbia dorata e le acque cristalline.

Un ex socio di Hunter Biden ha rivelato alla Camera Usa che, da vicepresidente, Biden ha avuto vari contatti con i soci in affari del figlio: si fa largo l'ipotesi del traffico d'influenza ...