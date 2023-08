“Una piccola fiammella proveniva dal condizionatore a pavimento” | così è cominciato l’incendio nell’aeroporto di Catania

(Di martedì 1 agosto 2023) “Ho sentito uno sgradevole odore di bruciato” e subito dopo c’era “una nube di fumo e unaproveniente dal”. Sarebbeil rogo che, ormai da più di due settimane, ha portato alla chiusura del terminal A dell’aeroporto internazionale Fontanarossa di. Il racconto è quello della testimone chiave della vicenda: una donna che la sera del 17 luglio era di turno all’interno del box per il noleggio auto della società Italy Car Rent. L’unica, almeno fino a questo momento, in grado di riferire riguardo l’origine delle fiamme. Le dichiarazioni sono contenute in una relazione di servizio della polizia finita agli atti dell’inchiesta. Il fascicolo, aperto al momento contro ignoti dalla procura etnea guidata da ...

Dopo un rapido declino di pubblico, è stato venduto alla compagnia Specific Media, per 35 milioni di dollari:frazione di quanto pagato solo qualche anno prima da News Corporation. Dal ...Lavagava confusa e terrorizzata e non è chiaro se si tratti di un abbandono o di'fuga'. La cucciolotta è stata portata da un veterinario pervisita di controllo e oggi verrà ...E' bastato un semplice giro in bicicletta, insieme a mamma e sorella più, per provocarecrisi, la terza nel giro di poco, che le è stata fatale. Desy, complici anche dei ritardi nell'...

'Una piccola Odissea' di Andrea Pennacchi a La Spezia - Estate ... LA NAZIONE

«Il Pd era contro il sussidio. La commissione su Tridico Serve a verificare i controlli» ...Cabine telefoniche inglesi: tra gli oggetti più iconici del Regno Unito, sono state trasformate in spazi per servizi alle Comunità locali, dai defibrillatori al book crossing.