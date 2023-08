“Una commedia pericolosa” | il film di Alessandro Pondi dal 30 agosto al cinema

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA – Il celebre illustratore Renato Casaro firma il manifesto ufficiale di “Una”, il nuovoprodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai, per la regia di, che vede nel cast Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, con la partecipazione di Fortunato Cerlino. “Una” uscirà alil prossimo 30, distribuito da 01 Distribution. Renato Casaro, è un artista che ha lasciato il segno nella storia del. Ha, infatti, collaborato con alcuni dei più grandi autoritografici: da Sergio Leone, per il quale ha firmato la quasi totalità delle locandine dei suoi ...