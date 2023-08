Una beatitudine costante Miriam Leone annuncia la gravidanza

Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, incostante. Strano, stranissimo ". In attesa da quattro mesi, Miriam Leone dovrebbe ...Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, incostante. Strano, stranissimo". Leone prosegue spiegando di aver "voluto ...Di essere incinta , Miriam Leone l'ha capito prima che qualsiasi test di gravidanza glielo confermasse. Avevastrana pancetta, e si sentiva in uno stato costante di. Così, quando quella linea rosa è comparsa, non ne è rimasta sorpresa. La gravidanza, la felicità e la possibilità di poter ...

Miriam Leone incinta: «Ho avvertito una beatitudine costante» Corriere della Sera

Miriam Leone è incinta: l'annuncio è stato fatto dalla stessa attrice su Vanity Fair. "In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, ...Miriam Leone è incinta: «Sono felicissima, è un figlio desiderato. L'attrice lo ha annunciato in un’intervista a Vanity Fair.