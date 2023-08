Un mondo tutto rinnovabile | Masi firma la prima business novel sulla transizione energetica

(Di martedì 1 agosto 2023) Massimiliano, ex Cfo di Edison e ex Ceo di Edipower, ora Responsabile Globale del Gruppo Magaldi per la diffusione di tecnologie innovative legate al solare e allo stoccaggio di energia termica, in “Un”, da ora disponibile su Amazon, traccia in una inusuale opera di semi-fiction il passaggio epocale rappresentato da un nuovo modello di sviluppo totalmente decarbonizzato. Basato su approfondimenti tecnici, dati statistici e report di settore, il romanzo affronta la nuova rivoluzione industriale attraverso il conflitto tra quattro personaggi del cambiamento, Ava, Jeff, Sofia e Daniel – esperti in scienze climatiche, economia circolare, intelligenza artificiale e finanza – e le forze della conservazione, la Fondazione Status Quo, animata dalla volontà di difendere in ogni modo il consumo di ...

Tanti gli appuntamenti in calendario per la 38esima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù , evento dedicato ai ragazzi provenienti dail, che quest'anno si svolge dal 1° al 6 agosto. Per la 38esima edizione del raduno internazionale, il primo dopo la pandemia, è atteso un milione di fedeli di 151 Paesi diversi. I ragazzi ...La carenza di camici bianchi, è noto, riguardail. Ma nel Regno Unito è particolarmente acuta. Soprattutto dopo la Brexit. Secondo un'altra statistica di Heath Foundation, nel 2016, l'...In quasiil, il trend social del Barbenheimer che ha sostanzialmente decretato il trionfo commerciale del film di Barbie di Greta Gerwig e di Oppenheimer di Christopher Nolan è stato salutato con ...

Un mondo tutto rinnovabile, Masi firma la prima business novel sulla ... Il Denaro

Si avvicina il giorno in cui l’umanità consuma tutti i beni prodotti dalla Terra per l’anno in corso. L’Italia è tra i Paesi peggiori. Mentre nel mondo 5,8 ...Dopo sei mesi di assenza forzata, Daniel Ricciardo è tornato in Formula 1 con l'Alpha Tauri, ritrovando lo spirito di un tempo. E con un approccio diverso, che ci ha raccontato in Belgio ...