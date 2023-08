Un giapponese spende 14 000 dollari per diventare un pastore scozzese | il video è virale

Nel frattempo, l'anno scorso l'uomoha dichiarato che anche la maggior parte dei suoi colleghi non sa che si veste da cane al di fuori del lavoro. 'Non voglio che i miei hobby siano ...Un altro ente del Terzo settore, la NPO, ha condotto un sondaggio online tra le famiglie ...previsto nel 2023 si aggirerà interno ai 2 milioni di yen (circa 14mila dollari) e il 40%...Nel frattempo, l'anno scorso l'uomoha dichiarato che anche la maggior parte dei suoi colleghi non sa che si veste da cane al di fuori del lavoro. 'Non voglio che i miei hobby siano ...Lo youtuber Toco ha speso ben 13mila euro per trasformarsi in un cane, precisamente in uno Scotch Collie. La storia dello youtuber di nazionalità giapponese Toco sta facendo il giro negli ultimi giorn ...In Giappone un uomo ha speso ben 15mila dollari per somigliare a un cane di razza Collie. Le sue immagini hanno fatto il giro dei social.