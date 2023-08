Un autosalone è andato in fiamme vicino a Roma | distrutte 10 auto

Leggi su agi

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI -questa notte in undi via Nettunense, a Marino,. Il rogo ha coinvolto 10vetture che sono andatee un prefabbricato in legno adibito ad ufficio pesantemente danneggiato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri Santa Maria delle Mole. Nessun ferito. Indagini in corso per accertare le cause dell'incendio.